Мэй призналась, что всплакнула, узнав первые результаты выборов

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что проронила "несколько слез", когда услышала первые результаты exit-poll на выборах в британский парламент.

"Мой муж Филипп сообщил мне новости, это было полным шоком", — сказала она в эфире радиостанции BBC Radio 5 . По словам премьера, ей понадобилось "несколько минут, чтобы понять, что происходит", потому что ни она, ни ее муж такого результата не ожидали.

После досрочных выборов 8 июня Консервативная партия Великобритании, которой руководит Мэй, потеряла абсолютное большинство в парламенте, так что ей пришлось добиваться заключения соглашения с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, получившей 10 мандатов. Мэй рассчитывала по итогам выборов укрепить позиции консерваторов, но получилось наоборот – она потеряла голоса.