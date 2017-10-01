В Каталонии заявили о "репрессиях и насилии" испанских властей

Столкновения с испанскими полицейскими после захвата урн для голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Столкновения с испанскими полицейскими после захвата урн для голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт – РИА Новости. Власти Каталонии обвиняют испанское правительство в развязывании "репрессий и насилия" в день голосования на референдуме в автономном сообществе, заявил официальный представитель женералитета (правительства Каталонии) Жорди Турул.

"Мы требуем немедленной отставки представителя испанского правительства (в Каталонии – ред.) Энрика Милло, он несет ответственность за репрессии и насилие государства, которое напоминает те, которые были во времена франкизма", — заявил он на пресс-конференции.

Он также призвал международное сообщество "вмешаться в попрание прав человека, которое происходит в Каталонии".

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

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