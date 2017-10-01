Глава Каталонии обвинил власти Испании в чрезмерной жестокости

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон считает необоснованно жестокими и чрезмерными действия полиции по недопущению проведения референдума, слова политика приводит радио Cadena Ser.

"Внешний образ испанского государства достиг высшего уровня стыда. Мы стали свидетелями совершенно необоснованно жестких, чрезмерных и безответственных действий полиции, что в итоге не помешало каталонцам проголосовать", — приводит радио слова главы Каталонии.

Пучдемон также заявил, что "испанское правительство сегодня уже потеряло намного больше, чем потеряло ранее, а каталонцы выиграли больше, чем выиграли ранее".

"Это очевидно, что неизбирательное применение насилия правительством Испании указывает на то, что мы сегодня выигрываем", — добавил Пучдемон.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.