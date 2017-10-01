Первые часы референдума в Каталонии: очереди и столкновения с полицией

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. В Каталонии 1 октября проходит референдум о независимости от Испании, у ряда избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако полиция предпринимает беспрецедентные меры для закрытия мест голосования и недопущения проведения референдума.
Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться с 6.00 (7.00 мск), несмотря на то, что их открытие было запланировано лишь на 9.00 (10.00 мск). Несмотря на противодействие властей Испании и правоохранительных органов, закрывших накануне 1,3 тысячи мест для голосования, ряд избирательных участков открылись вовремя и пришедшие граждане смогли проголосовать.
Он добавил, что если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, то люди могут принести их из дома. "Если кто-то принесет бюллетени из дома, то их можно использовать", — заявил Турул, добавив, что эти бюллетени должны соответствовать форме, официально утвержденной женералитетом.
"Пучдемон проголосовал. Они не могут заставить замолчать голос народа. Мы будем голосовать и мы выиграем", — написал Санчес. Сам глава Каталонии призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии. "Каждый, кто хочет проголосовать, может это сделать… Все варианты (голосования) легальны. Сделаем это с чувством патриотизма, как всегда!" — написал Пучдемон в Twitter.
Мадрид против голосования
"Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий. Они были предупреждены, что до 6.00 воскресенья они должны покинуть здания", — заявил накануне официальный представитель испанского правительства в Каталонии Эрик Мелло. Он также добавил, что "национальной полиции и гражданской гвардии придется действовать". "Каталонская полиция поставила политические критерии выше профессиональных. Мы вынуждены делать то, чего бы не хотели", — отметил он.
Сотрудники Гражданской гвардии вошли в Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), чтобы заблокировать 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума, а также в центр информационной безопасности Каталонии (Cesicat) с целью недопущения проведения электронного голосования. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов дезактивировали работу колл-центра, занимавшегося технической поддержкой проведения референдума.
Столкновения с полицией и пострадавшие
Так, издание Nacio Digital опубликовало видео, на котором видно, как правоохранители силой выводят митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек. Силовые меры для вывода людей были позже предприняты и в ряде других мест для голосования, оккупированных сторонниками референдума.
Информация о первых пострадавших в стычках между сотрудниками правопорядка и сторонниками референдума стала появляться около 9.00 (10.00 мск). Издание El Pais сообщило, что в рамках операции по выводу людей из колледжа Джауме Бальмес произошли столкновения граждан с сотрудниками полиции. По данным издания El Periodico, в результате столкновений с полицией пострадали 13 человек, были слышны звуки выстрелов.
Столкновения произошли и в школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где должен был проголосовать Пучдемон. В результате один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь. Позже столкновения полицейских с митингующими произошли в центре Барселоны рядом со школой Рамон Лул, где должно было проходить голосование. Манифестанты блокировали доступ в колледж и полиции пришлось применить силу. В соцсетях появились видео столкновений, где слышны звуки выстрелов.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.
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