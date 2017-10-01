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Первые часы референдума в Каталонии: очереди и столкновения с полицией

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (186)
12:5401.10.2017
(обновлено: 13:13 01.10.2017)
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© AP Photo / Emilio MorenattiСтолкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. В Каталонии 1 октября проходит референдум о независимости от Испании, у ряда избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако полиция предпринимает беспрецедентные меры для закрытия мест голосования и недопущения проведения референдума.

Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться с 6.00 (7.00 мск), несмотря на то, что их открытие было запланировано лишь на 9.00 (10.00 мск). Несмотря на противодействие властей Испании и правоохранительных органов, закрывших накануне 1,3 тысячи мест для голосования, ряд избирательных участков открылись вовремя и пришедшие граждане смогли проголосовать.

Очередь перед избирательным участком в Барселоне
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина
В Барселоне у избирательных участков собрались очереди
Позже власти Каталонии заявили, что жители автономного сообщества могут проголосовать на любом избирательном участке. "При предъявлении удостоверения личности люди могут пойти на любой избирательный участок, который будет открыт", — заявил на пресс-конференции официальный представитель женералитета (правительство Каталонии) Жорди Турул.

Он добавил, что если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, то люди могут принести их из дома. "Если кто-то принесет бюллетени из дома, то их можно использовать", — заявил Турул, добавив, что эти бюллетени должны соответствовать форме, официально утвержденной женералитетом.

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Попытки Каталонии получить независимость
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии. Президент Национальной ассамблеи Каталонии Ходи Санчес в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона на участке голосования Корнелья-дель-Терри, хотя изначально он должен был прибыть для голосования в школу Санкт Хулиа де Рамос в Жироне.

"Пучдемон проголосовал. Они не могут заставить замолчать голос народа. Мы будем голосовать и мы выиграем", — написал Санчес. Сам глава Каталонии призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии. "Каждый, кто хочет проголосовать, может это сделать… Все варианты (голосования) легальны. Сделаем это с чувством патриотизма, как всегда!" — написал Пучдемон в Twitter.

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Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

Мадрид против голосования

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Русские хакеры": чего боятся в Мадриде перед референдумом в Каталонии
Власти Испании еще до проведения голосования заявили, что референдум не состоится, незаконным плебисцит признал и Верховный суд Каталонии. Согласно решению суда, полиция еще накануне начала закрывать школы и другие общественные здания, где должно было проходить голосование.

"Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий. Они были предупреждены, что до 6.00 воскресенья они должны покинуть здания", — заявил накануне официальный представитель испанского правительства в Каталонии Эрик Мелло. Он также добавил, что "национальной полиции и гражданской гвардии придется действовать". "Каталонская полиция поставила политические критерии выше профессиональных. Мы вынуждены делать то, чего бы не хотели", — отметил он.

Женщина голосует на избирательном участке в Барселоне. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В Каталонии стартовал референдум о независимости от Испании
Накануне Гражданская гвардия приняла решение заблокировать доступ в интернет на избирательных участках в Каталонии, в ряде школ Барселоны и Таррагоны. "Гражданская Гвардия пытается заблокировать интернет-связь в школах. Важно приносить мобильные, зарядные устройства и удлинители", — говорится в сообщении в Twitter общественной организации Escoles Obertes.

Сотрудники Гражданской гвардии вошли в Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), чтобы заблокировать 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума, а также в центр информационной безопасности Каталонии (Cesicat) с целью недопущения проведения электронного голосования. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов дезактивировали работу колл-центра, занимавшегося технической поддержкой проведения референдума.

© AP Photo / Emilio MorenattiСтолкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Столкновения с полицией и пострадавшие

Испанская полиция очищает вход на избирательный участок в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Полиция силой выводит желающих проголосовать на референдуме в Каталонии
Несмотря на призывы полиции и властей Испании освободить школы, некоторые заведения утром в воскресенье оказались оккупированы желающими проголосовать. Сотрудники полиции начали освобождать школы и другие помещения около 8.30 (9.30 мск), в некоторых случаях полиции приходится выводить людей силой.

Так, издание Nacio Digital опубликовало видео, на котором видно, как правоохранители силой выводят митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек. Силовые меры для вывода людей были позже предприняты и в ряде других мест для голосования, оккупированных сторонниками референдума.

Информация о первых пострадавших в стычках между сотрудниками правопорядка и сторонниками референдума стала появляться около 9.00 (10.00 мск). Издание El Pais сообщило, что в рамках операции по выводу людей из колледжа Джауме Бальмес произошли столкновения граждан с сотрудниками полиции. По данным издания El Periodico, в результате столкновений с полицией пострадали 13 человек, были слышны звуки выстрелов.

Столкновения произошли и в школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где должен был проголосовать Пучдемон. В результате один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь. Позже столкновения полицейских с митингующими произошли в центре Барселоны рядом со школой Рамон Лул, где должно было проходить голосование. Манифестанты блокировали доступ в колледж и полиции пришлось применить силу. В соцсетях появились видео столкновений, где слышны звуки выстрелов.

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
СМИ: более десяти человек пострадали во время беспорядков в Барселоне
Голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны, началось в Каталонии 1 октября в 09.00 по местному времени (10.00 мск). Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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