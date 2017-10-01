В Гетеборге более 20 человек арестовали после демонстраций

СТОКГОЛЬМ, 1 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Правоохранительные органы второго по величине шведского города Гетеборга арестовали 23 человека после демонстраций неонацистов и их противников, прошедших в городе в субботу.
Прокуратура не уточняет, активисты каких именно политических групп находятся под арестом. Сообщается, что среди них 22 мужчины и одна женщина в возрасте от 20 до 50 лет, многие из них граждане Швеции, двое – из соседних североевропейских стран.
Манифестация неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления", собравшая 600-700 человек, планировалась как марш в несколько сотен метров по центру города, им было разрешено сделать это с 13.00 до 16.00 мск. На сайте организации пояснялось, что ее члены намеревались пройти по городу с лозунгом "Протест против преступников", причислив к этой группе находящихся у власти шведских политиков, ЕС и журналистов, открывших границы для беженцев. Однако неонацисты не смогли сдвинуться с места из-за акции их противников, собравшей несколько тысяч активистов и среди которых находились представители левых радикальных групп.
В общей сложности пострадал один человек, его доставили в больницу и о характере полученных травм не сообщается. Легко пострадали также два полицейских – один в городе Хельсингборг на юге Швеции и это произошло в связи с задержанием накануне подозреваемого, направлявшегося в Гетеборг для участия в демонстрации. Не сообщается, на стороне каких активистов был задержанный. Другой полицейский пострадал во время стычки с манифестантами.