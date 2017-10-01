В Гетеборге более 20 человек арестовали после демонстраций

СТОКГОЛЬМ, 1 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Правоохранительные органы второго по величине шведского города Гетеборга арестовали 23 человека после демонстраций неонацистов и их противников, прошедших в городе в субботу.

"Дежурный прокурор в Гетеборге в течение субботы и в ночь на воскресенье принял решение об аресте 23 человек по подозрению в совершении массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в связи с демонстрациями в Гетеборге в субботу", — говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

Прокуратура не уточняет, активисты каких именно политических групп находятся под арестом. Сообщается, что среди них 22 мужчины и одна женщина в возрасте от 20 до 50 лет, многие из них граждане Швеции, двое – из соседних североевропейских стран.

Манифестация неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления", собравшая 600-700 человек, планировалась как марш в несколько сотен метров по центру города, им было разрешено сделать это с 13.00 до 16.00 мск. На сайте организации пояснялось, что ее члены намеревались пройти по городу с лозунгом "Протест против преступников", причислив к этой группе находящихся у власти шведских политиков, ЕС и журналистов, открывших границы для беженцев. Однако неонацисты не смогли сдвинуться с места из-за акции их противников, собравшей несколько тысяч активистов и среди которых находились представители левых радикальных групп.

Многие шведские СМИ транслировали прошедшие в Гетеборге акции. Они сопровождались стычками демонстрантов друг с другом и с полицией, бросанием камней и пиротехники. Однако непосредственного столкновения между участниками акций не произошло из-за большого количества полицейских, которые смогли удерживать демонстрантов на расстоянии друг от друга. Полиция из-за соображений безопасности не дает каких-­либо подробностей о количестве своих сотрудников, находившихся в субботу в Гетеборге.

В общей сложности пострадал один человек, его доставили в больницу и о характере полученных травм не сообщается. Легко пострадали также два полицейских – один в городе Хельсингборг на юге Швеции и это произошло в связи с задержанием накануне подозреваемого, направлявшегося в Гетеборг для участия в демонстрации. Не сообщается, на стороне каких активистов был задержанный. Другой полицейский пострадал во время стычки с манифестантами.