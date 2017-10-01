Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Для удачного телефонного розыгрыша не нужно специальной аппаратуры и специфических навыков, достаточно "зацепить" человека, рассказал пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в интервью украинским "Вестям".

"Нужно знать собеседника, чтобы задать вопросы, и понять, что хочешь услышать. Главное — начать беседу, и если удалось зацепить человека — хорошо. А если человек расслабился, "подсек" закинутую тобой удочку — это вообще успех. Осталось сказать шутку — и разговор состоялся", — сказал он.

По словам Кузнецова, сложнее всего разговаривать с американцами — у них другой менталитет, и они не откровенничают по телефону. Мировые звезды шоу-бизнеса не хотят разговаривать с политиками — считают, что такое общение им навредит. Однако бывает и по-другому: так, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, услышав на другом конце трубки "Арсена Авакова", сразу же начал извиняться.

"Он был более открыт в ситуации, когда ему "прижали хвост". <…> Обычно когда что-то накипело, такой звонок для человека от крупного чиновника — большая радость: можно заявить о себе", — заметил пранкер.

Кузнецов добавил, что у него нет специальной аппаратуры, которая могла бы сделать номера "украинскими". По словам пранкера, он купил пачку сим-карт, когда в последний раз был в Киеве в 2013 году, и звонил с номеров украинских операторов, в частности, президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Подготовка же к интервью выглядит так же, как и у обычных журналистов.

"Если звонить надо иностранцу, нужно смотреть, что он заявлял в последнее время. А большинство "наших" — на ладони", — пояснил Кузнецов.

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) известен многочисленными розыгрышами политиков и звезд шоу-бизнеса. Героями его пранков становились президент Белоруссии Александр Лукашенко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, мэр Киева Виталий Кличко, британский певец Элтон Джон. Зачастую работает в паре с Алексеем Столяровым (Лексус).