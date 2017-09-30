США проверяют готовность КНДР начать переговоры, узнали СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе, сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы проверяем, поэтому следите за новостями", — сказал Тиллерсон журналистам во время визита в Пекин. "У нас есть каналы коммуникации с Пхеньяном. Мы не находимся в ситуации полного затмения, блэкаута, у нас есть пара-тройка открытых каналов с Пхеньяном", — добавил он.

Соединенные Штаты и Северная Корея проводили первый диалог в Женеве, достигнув договоренности об отказе Пхеньяна от разработок ядерных вооружений на экспериментальном реакторе в Йонбене взамен на строительство международным консорциумом новой АЭС на легководных реакторах. Через три года проводились переговоры Южной Кореи, КНДР, США и КНР.

Это было при американском президенте Билле Клинтоне, однако приход к власти в США администрации Джорджа Буша в 2001 году привел к смене курса Вашингтона и отказу от проекта АЭС в КНДР.

Северная Корея, занесенная Бушем в список стран "оси зла" наряду с Ираком и Сирией, возобновила свою ядерную программу.

В 2003 году в Пекине были начаты шестисторонние переговоры на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России, США, Китая, Японии, Южной Кореи и самой КНДР. Им удалось достичь устраивающей всех договоренности о том, как избавить Пхеньян от необходимости ядерных разработок, однако выдвижение США и Японией требований, не имевших никакого отношения к теме, привели к срыву диалога. В итоге вместо избавления от ядерного оружия КНДР, мир получил страну, которая, несмотря на жесткие санкции СБ ООН, проводит ядерные испытания и пуски баллистических ракет, наступил новый ядерный кризис на Корейском полуострове.