БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Полиция не будет применять силу против людей, которые "оккупируют" избирательные участки и собираются голосовать 1 октября по вопросу независимости Каталонии, считает глава одной из крупнейших общественных националистических организаций Omnium Cultural Жорди Куишар.

"Испанское правительство отдало приказ правоохранительным органам быть в шесть утра на избирательных участках (чтобы не допустить их открытия – ред.). Но жители окажут ненасильственное сопротивление. Это тот сценарий, который мы хотим осуществить завтра. К сожалению, здесь 10 тысяч полицейских, направленных испанским правительством", — заявил Куишар РИА Новости.

Приказ полиции о том, чтобы не допустить голосование, отдало не правительство Испании, а глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Жозеп Луис Траперо, следуя распоряжению Высшего суда Каталонии.

Общественные организации призывают людей "быть перед школами как можно раньше, до 6 утра". "Мы уверены, что полиция не будет действовать против народа только за то, что они хотят опустить бюллетени в пластиковые коробки. Это не преступление. Мы уверены, что полиция не будет нападать на мирных людей, поскольку, возможно, эти люди – члены их семей. Это причина, почему мы верим в людей больше, чем испанское правительство. Мы видим, что отношение испанского правительства абсолютно лишено смысла. Мы верим в испанскую полицию и ее здравый смысл", — сказал Куишар.

Однако, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать безопасность людям и то, что столкновений в этой ситуации не произойдет, он ответил, что "гарантировать невозможно ничего".

Накануне вечером родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупировали" учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их 1 октября, когда должен пройти референдум о независимости. У некоторых школ произошли инциденты, так четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одного из избирательных участков в городе Манльеу (провинции Барселона).

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.