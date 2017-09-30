Решение вопроса Каталонии возможно только в рамках права, заявили в Испании

МАДРИД, 30 сен – РИА Новости. Ситуация в автономном сообществе Каталония, власти которой запланировали на 1 октября референдум о независимости от Мадрида, может быть разрешена при помощи диалога и только в рамках закона, заявил РИА Новости глава фракции Народной партии в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента Испании) Хавьер Гарсия Альбиоль.

"Решение всегда в диалоге между правительствами (Испании и Каталонии – ред.), но в рамках закона и правового государства", — сказал депутат.

По его словам, "каталонское правительство попрало правовое государство 7 сентября, когда приняло решение приостановить действие всех законов в Каталонии". Альбиоль также считает, что большинство каталонцев на самом деле не стремятся к проведению голосования 1 октября, поскольку "голосовали четыре раза за последние два года" — на муниципальных выборах, два раза на всеобщих выборах и на выборах в автономном сообществе.

"Как и во Франции, Германии или Италии, референдумы о независимости незаконны", и если кто-то хочет провести такое голосование, необходимо "добиться достаточного большинства (в парламенте – ред.) для реформы конституции", сказал он. "Это то, что делают цивилизованные люди", — добавил Альбиоль.

По его словам, поддержка идеи независимости в Каталонии составляет на сегодняшний день 38% — "большая цифра, но она ни в коем случае не оправдывает односторонний и незаконный путь, на который решили встать".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.