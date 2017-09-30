Валлийского регбиста покусал лев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Регбиста валлийского клуба "Оспрейз" Скотта Болдуина покусал лев в зоопарке в ЮАР. Видео инцидента опубликовал его одноклубник Энди Гуд на своей странице в Twitter.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5 — Andy Goode (@AndyGoode10) 29 сентября 2017 г.

На кадрах видно, как спортсмен просовывает руку в клетку и треплет животное по шерсти. Льву такое поведение не понравилось, он развернулся и вцепился зубами в руку Болдуина.

"Они говорили — погладь льва, все будет в порядке! Вот что случилось, когда Скотт Болдуин попытался обращаться со львом как с домашним животным", — прокомментировал запись Гуд.

Как сообщает The Sun, регбисту наложили несколько швов, из-за чего ему пришлось пропустить товарищеский матч.