Активист: в референдуме в Каталонии примет участие лишь "группа мечтателей"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Результаты голосования на референдуме о независимости Каталонии не повлияют на статус региона, так как отразят мнение не большинства, а меньшинства жителей, заявил РИА Новости глава каталонской неправительственной организации "Гражданское общество Каталонии" (Societat Civil Catalana) Мариано Гома Отеро.

"Во-первых, каталонцы не собираются голосовать. Во-вторых, те, кто будет голосовать, составят такое незначительное число, что он (референдум) не будет иметь ни малейшей формальной легитимности, ни на национальном уровне, ни на международном, поэтому он не отразится на объявлении независимости", — заявил руководитель НПО.

По его оценке, проведение голосования станет нарушением испанского законодательства. "В наших законах объявление независимости какой-либо части государственной территории является преступлением и приравнивается к бунту и мятежу", — отметил Гома.

Глава организации назвал сложившуюся ситуацию "заражением, которое необходимо излечить". Для этого нужно уговорить правительство Испании делать все необходимое в данной ситуации, а власти Каталонии — пересмотреть свое решение и признать ошибку.

По мнению активиста, в референдуме примет участие лишь "группа мечтателей". Организаторы голосования не смогут обеспечить соблюдение должной процедуры и предоставить необходимую инфраструктуру. Представитель организации считает, что в Барселоне в воскресенье соберется больше журналистов, чем участников манифестаций. Жизнь города, по его мнению, не изменится.

Тем не менее, Гома не исключил, что на улицы могут выйти тысячи сторонников независимости. "Но когда они устанут кричать, они пойдут домой спать, и остальные будут жить в мире. В Каталонии живут 7,5 миллиона человек, что такое 40 тысяч против 7,5 миллиона?" — добавил он, отметив, что правоохранительные органы смогут обеспечить безопасность местных жителей и общественный порядок в день голосования.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.