Активист: в референдуме в Каталонии примет участие лишь "группа мечтателей"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Результаты голосования на референдуме о независимости Каталонии не повлияют на статус региона, так как отразят мнение не большинства, а меньшинства жителей, заявил РИА Новости глава каталонской неправительственной организации "Гражданское общество Каталонии" (Societat Civil Catalana) Мариано Гома Отеро.
По его оценке, проведение голосования станет нарушением испанского законодательства. "В наших законах объявление независимости какой-либо части государственной территории является преступлением и приравнивается к бунту и мятежу", — отметил Гома.
Глава организации назвал сложившуюся ситуацию "заражением, которое необходимо излечить". Для этого нужно уговорить правительство Испании делать все необходимое в данной ситуации, а власти Каталонии — пересмотреть свое решение и признать ошибку.
Тем не менее, Гома не исключил, что на улицы могут выйти тысячи сторонников независимости. "Но когда они устанут кричать, они пойдут домой спать, и остальные будут жить в мире. В Каталонии живут 7,5 миллиона человек, что такое 40 тысяч против 7,5 миллиона?" — добавил он, отметив, что правоохранительные органы смогут обеспечить безопасность местных жителей и общественный порядок в день голосования.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.