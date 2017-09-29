Фермеры на тракторах проехали маршем по Каталонии в поддержку референдума

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Каталонские фермеры в пятницу проехали "маршем тракторов" по нескольким городам автономии в поддержку референдума о независимости, намеченного на 1 октября.
По задумкам организаторов акции, трактористы проезжали по центральным улицам городов, направляясь к административным зданиям испанского правительства, чтобы выразить свою поддержку планам провести референдум о независимости.
По сообщениям местных СМИ, в Барселоне "марш тракторов" прошел без происшествий.
Как передает корреспондент РИА Новости, около административного здания правительства Испании дежурит усиленный наряд Национальной полиции.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.