Фермеры на тракторах проехали маршем по Каталонии в поддержку референдума

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Каталонские фермеры в пятницу проехали "маршем тракторов" по нескольким городам автономии в поддержку референдума о независимости, намеченного на 1 октября.

Как сообщается на сайте Союза фермеров Каталонии 2150 тракторов с утра вышли на улицы нескольких городов, в том числе Барселоны, Жироны, Таррагоны.

По задумкам организаторов акции, трактористы проезжали по центральным улицам городов, направляясь к административным зданиям испанского правительства, чтобы выразить свою поддержку планам провести референдум о независимости.

По сообщениям местных СМИ, в Барселоне "марш тракторов" прошел без происшествий.

Как передает корреспондент РИА Новости, около административного здания правительства Испании дежурит усиленный наряд Национальной полиции.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.