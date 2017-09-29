БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Голосование 1 октября в Каталонии, на котором власти этого автономного сообщества собираются поставить вопрос об отделении от Испании, нельзя считать полноценным референдумом, за которым может последовать объявление независимости, однако люди должны иметь возможность прийти на участки и высказать свое мнение, заявил иностранным журналистам представитель партии En Comu Podem Марк Парес.

Парес уверен: если бы в Каталонии провели согласованный с центральными властями референдум, то в нем приняли бы участие не менее 75% населения. Однако в нынешней ситуации "нет минимальных гарантий, чтобы считать это голосование полноценным референдумом, который повлечет за собой реальные последствия".

Однако партия, входящая в коалицию левой Podemos, считает, что "люди должны прийти и проголосовать". "Каталонцы должны иметь право выразить свое мнение. Сейчас мы находимся под большим давлением властей, которые привлекают Гражданскую Гвардию, изымают бюллетени, урны, плакаты, препятствуют проведению публичных мероприятий, запрещают СМИ передавать информацию. Это откровенное нарушение основных прав и свобод", — заявил политик.

По его словам, власти Испании не предложили "ни одного варианта разрешения конфликта". "Государство отвечает юридическими методами на то, что является исключительно политическим конфликтом", — заявил Парес.

Он считает, что Каталонии необходим полноценный референдум, который будет согласован с государством. Но правительство на такой вариант идти не готово. "Единственное предложение правительства – продолжать в том же ключе, что и сейчас", — сказал он.

Позиция Podemos в целом и En Comu Podem в частности – "позиция суверенитета". "Это значит, что Каталония должна иметь право сама решить, отделяться ей или нет. Каталония – это страна и нация, у нас есть право самим решать, быть ли частью федеративного государства или быть отдельным государством. Позиция партии – начать диалог и стать частью многонациональной страны", — считает Парес.

В государстве, по мнению En Comu Podem, должно существовать право на самоопределение. Часть народов, живущих в Испании, в частности, каталонцы, будут считаться нациями.

Более того: каталонцам должны быть предоставлены "расширенные права по сравнению с другими испанскими территориями. По словам Пареса, Каталония и сейчас "является страной", и не потому что у нее собственный язык, а потому, что она "долгое время была независимым государством".

En Comu Podem считает себя "центристской силой", которая "будет действовать как "голубые каски" в разрешении конфликта после 2 октября", а также "единственной политической силой в Испании, которая защищает право решать". "Наша задача – занять центристскую позицию. Надо признать, что Испания меняется, что надо искать новые альянсы и новые решения", — добавил политик.

Что касается 1 октября, то сторонники партии после проведенного в интернете голосования приняли решение отказаться от единой позиции по поводу голосования – прийти на "референдум" надо, а вот как голосовать, каждый член партии должен решить для себя сам.