КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины намерено переводить украинскую литературу, в том числе современную, на русский язык и пытаться ввозить ее в Россию, заявил госсекретарь ведомства Артем Биденко.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". С 14 мая для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"Эту русскоязычную литературу попытаемся завезти на территорию РФ. В определенной мере это художественная литература, безопасная. Но все равно, так пытаемся осторожно заходить на территорию врага", — заявил Биденко в пятницу в ходе круглого стола на тему ввоза украинской литературы в зону военной операции в Донбассе.

Он не уточнил названия книг, которые Киев намерен экспортировать в РФ.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.