Каталония: есть ли шанс на независимость

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится, несмотря ни на что, уверяют каталонские власти. Никакого референдума не будет, будет лишь голосование на некоторых участках, которое больше будет походить на "праздник", чем на голосование, утверждает испанское правительство.
В одном и те, и другие сходятся: объявление независимости в одностороннем порядке в течение ближайших 48 часов после голосования на сегодняшний день вряд ли возможно.
Что произошло
При этом каталонские власти нисколько не смущал один факт. И даже не то, что голосование не признано испанским правительством, противоречит конституции, а проведение голосования "заморожено" Конституционным судом страны до вынесения окончательного вердикта по искам правительства. Непонятно было другое – как можно провозглашать независимость на основании результатов голосования при не установленной минимальной явке. "Мы играем по обычным правилам, в референдумах, которые проводились в Испании, никогда не было минимальной явки ни во время референдума по поводу членства в НАТО, ни по поводу европейской конституции", — заявил заместитель председателя правительства каталонского правительства Ориол Жункерас на пресс-конференции.
Испанское правительство в ситуацию в Каталонии долгое время не вмешивалось. Премьер Испании Мариано Рахой постоянно повторял, что "готов к диалогу", но при этом никакого реального диалога не было вовсе. Опытный политик, сумевший сохранить премьерское кресло после двух сложнейших для Испании парламентских выборов, придерживается в большинстве вопросов стратегии "невмешательства" и выжидает, когда проблемы решатся сами по себе. И мало кто в Испании верил, что "каталонский вопрос" сам по себе не разрешится, а власти автономного сообщества пойдут на крайнюю меру – проводить референдум без согласования с Мадридом, который грозит расколом страны.
В Мадриде сначала отреагировали довольно сдержанно, назвав все "цирком". Однако, когда стало ясно, что каталонские власти готовы идти до конца, решили проявить несвойственную жесткость. Гражданская гвардия 20 сентября провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны 14 политиков, чиновников и предпринимателей, имеющих отношение к подготовке голосования, прошли обыски, были изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.
В Каталонии начались акции протеста. В тот же день перед зданием совета по экономики женералитета собрались 40 тысяч человек. По меркам Испании и важности происходящего — немного. Однако уже в ту же ночь произошли первые потасовки с полицией. Главы общественных националистических организаций Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural призвали каталонцев к "постоянной мобилизации". Теперь прокуратура собирается привлечь их к уголовной ответственности по обвинениям в мятеже, что карается до 15 лет тюремного заключения.
С тех пор митинги в Каталонии проходят с завидной регулярностью. Самые крупные намечены на вечер 1 октября. И вопрос в том, пройдут ли они мирно и в "атмосфере праздника", как обещают организаторы из Каталонской национальной ассамблеи, или будут провокации, которые завершатся столкновениями с полицией.
Кто может "взорвать" Каталонию
Местная полиция, каталонские Mossos d'Esquadra, которой приказано не пускать людей на участки и не допускать голосования, с одной стороны, должны подчиниться приказу суда. С другой, очевидно, что силовые методы могут лишь усугубить ситуацию. Советник (министр) внутренних дел каталонского правительства Жоакин Форн в четверг заявил: каталонские правоохранительные органы не будут препятствовать голосованию на референдуме о независимости 1 октября, если будет угроза общественному порядку.
Как будут действовать испанские силовики – Национальная полиция и Гражданская гвардия (в Каталонию на время голосования было направлено около пяти тысяч сотрудников этих органов из других регионов, всего их сейчас в регионе около десяти тысяч) – пока не ясно. Возможно, их методы окажутся жестче, чем у местной полиции.
Высокопоставленный член испанского правительства уверяет: никаких столкновений не будет, будет "атмосфера праздника", и "возможно, где-то в деревнях поставят какие-то урны и проголосуют", но "полноценного референдума не будет". Ситуация из Мадрида выглядит совершенно иначе, чем видится в самой Каталонии – там 1 октября не ждут ничего хорошего.
Не потерять лицо
Но отказаться от референдума, который они уже несколько лет обещают каталонцам, власти автономного сообщества не могут. В четверг глава женералитета Карлес Пучдемон пообещал "защищать референдум до конца и со всеми последствиями". "Мы не отступим ни на миллиметр", — сказал он. По его мнению, после последних событий желание каталонцев проголосовать лишь усилилось. "Сегодня еще больше людей, которые хотят проголосовать, чем было еще месяц назад", — заявил глава Каталонии в интервью eldiario.es.
Но он признал, что "на повестке дня не стоит одностороннее объявление независимости". "Сейчас на повестке дня только одно – референдум 1 октября", после чего надо "проанализировать и принять решения, исходя из этой реальности", добавил он. Отвечая на вопрос о том, что будет делать женералитет, если при голосовании 1 октября победит "да", Пучдемон ответил: "немедленных изменений не будет, но, как минимум, Европа должна перестать смотреть в сторону и думать, что это внутреннее дело испанского государства".
После 2 октября
Выжидательную позицию до 2 октября заняла главная оппозиционная партия страны — Испанская социалистическая рабочая партия, которая уже давно продвигает идею реформы конституции и превращения Испании в федерацию при расширении полномочий автономных сообществ. Соцпартия считает, что пора начать обсуждение такой реформы в парламенте, где создается комиссия, в которую войдут представители разных политических сил Испании, в том числе каталонских.