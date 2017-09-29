Каталония: есть ли шанс на независимость

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится, несмотря ни на что, уверяют каталонские власти. Никакого референдума не будет, будет лишь голосование на некоторых участках, которое больше будет походить на "праздник", чем на голосование, утверждает испанское правительство.

В одном и те, и другие сходятся: объявление независимости в одностороннем порядке в течение ближайших 48 часов после голосования на сегодняшний день вряд ли возможно.

Что произошло



Еще две недели назад каталонские политики в один голос заверяли: все идет по плану, согласно "демократическим процедурам", и если каталонский парламент принял и закон о референдуме, и закон о "переходном периоде", значит, так тому и быть. Если большинство проголосует за независимость, то в течение ближайших двух суток Каталония начнет создание "независимой от Испании республики". Если против – будут объявлены досрочные выборы в региональный парламент.

При этом каталонские власти нисколько не смущал один факт. И даже не то, что голосование не признано испанским правительством, противоречит конституции, а проведение голосования "заморожено" Конституционным судом страны до вынесения окончательного вердикта по искам правительства. Непонятно было другое – как можно провозглашать независимость на основании результатов голосования при не установленной минимальной явке. "Мы играем по обычным правилам, в референдумах, которые проводились в Испании, никогда не было минимальной явки ни во время референдума по поводу членства в НАТО, ни по поводу европейской конституции", — заявил заместитель председателя правительства каталонского правительства Ориол Жункерас на пресс-конференции.

Испанское правительство в ситуацию в Каталонии долгое время не вмешивалось. Премьер Испании Мариано Рахой постоянно повторял, что "готов к диалогу", но при этом никакого реального диалога не было вовсе. Опытный политик, сумевший сохранить премьерское кресло после двух сложнейших для Испании парламентских выборов, придерживается в большинстве вопросов стратегии "невмешательства" и выжидает, когда проблемы решатся сами по себе. И мало кто в Испании верил, что "каталонский вопрос" сам по себе не разрешится, а власти автономного сообщества пойдут на крайнюю меру – проводить референдум без согласования с Мадридом, который грозит расколом страны.

До 6 сентября. Когда две партии, обладающие в каталонском парламенте абсолютным большинством "Вместе за "да" и крайне левая "Кандидатура народного единства" (CUP), нарушив регламент самого законодательного органа, приняли закон о референдуме. Оппозиция выступила против, большая часть депутатов от этих партий покинула зал заседания. В эту же ночь женералитет в полном составе подписал декрет о референдуме. А на следующий день по той же схеме парламент принял закон о "переходном периоде", который должен подготовить почву для объявления независимой Каталонской республики.

В Мадриде сначала отреагировали довольно сдержанно, назвав все "цирком". Однако, когда стало ясно, что каталонские власти готовы идти до конца, решили проявить несвойственную жесткость. Гражданская гвардия 20 сентября провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны 14 политиков, чиновников и предпринимателей, имеющих отношение к подготовке голосования, прошли обыски, были изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.

В Каталонии начались акции протеста. В тот же день перед зданием совета по экономики женералитета собрались 40 тысяч человек. По меркам Испании и важности происходящего — немного. Однако уже в ту же ночь произошли первые потасовки с полицией. Главы общественных националистических организаций Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural призвали каталонцев к "постоянной мобилизации". Теперь прокуратура собирается привлечь их к уголовной ответственности по обвинениям в мятеже, что карается до 15 лет тюремного заключения.

С тех пор митинги в Каталонии проходят с завидной регулярностью. Самые крупные намечены на вечер 1 октября. И вопрос в том, пройдут ли они мирно и в "атмосфере праздника", как обещают организаторы из Каталонской национальной ассамблеи, или будут провокации, которые завершатся столкновениями с полицией.

© REUTERS / Vincent West Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания © REUTERS / Vincent West Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания

Кто может "взорвать" Каталонию

Наиболее радикально настроенная сила, которая действительно может "взорвать" Каталонию, — левая националистическая антиевропейская партия "Кандидатура народного единства". Она пользуется далеко не самой большой поддержкой в автономном сообществе и имеет в каталонском парламенте всего десять мест. Однако ее представители уже обращаются к каталонцам с радикальными призывами. Депутат от CUP Мирейя Бойа призвала разрывать ленты, которыми правоохранительные органы собираются опечатывать участки для голосования. Бойа также заявила, что, возможно, придется создавать "комитеты защиты избирательных участков". "Или мы начнем защищать школы (где обычно проходят выборы – ред.), или люди лицом к лицу столкнутся с полицией перед школами", — заявила депутат.

Местная полиция, каталонские Mossos d'Esquadra, которой приказано не пускать людей на участки и не допускать голосования, с одной стороны, должны подчиниться приказу суда. С другой, очевидно, что силовые методы могут лишь усугубить ситуацию. Советник (министр) внутренних дел каталонского правительства Жоакин Форн в четверг заявил: каталонские правоохранительные органы не будут препятствовать голосованию на референдуме о независимости 1 октября, если будет угроза общественному порядку.

Как будут действовать испанские силовики – Национальная полиция и Гражданская гвардия (в Каталонию на время голосования было направлено около пяти тысяч сотрудников этих органов из других регионов, всего их сейчас в регионе около десяти тысяч) – пока не ясно. Возможно, их методы окажутся жестче, чем у местной полиции.

Высокопоставленный член испанского правительства уверяет: никаких столкновений не будет, будет "атмосфера праздника", и "возможно, где-то в деревнях поставят какие-то урны и проголосуют", но "полноценного референдума не будет". Ситуация из Мадрида выглядит совершенно иначе, чем видится в самой Каталонии – там 1 октября не ждут ничего хорошего.

Не потерять лицо



Для женералитета сейчас важно не потерять лицо. Там прекрасно понимают, что никакого объявления независимости в одностороннем порядке не будет – особенно после того, как, наконец, свою позицию о необходимости соблюдения испанской конституции озвучили четко и в Евросоюзе, и американский президент Дональд Трамп.

Но отказаться от референдума, который они уже несколько лет обещают каталонцам, власти автономного сообщества не могут. В четверг глава женералитета Карлес Пучдемон пообещал "защищать референдум до конца и со всеми последствиями". "Мы не отступим ни на миллиметр", — сказал он. По его мнению, после последних событий желание каталонцев проголосовать лишь усилилось. "Сегодня еще больше людей, которые хотят проголосовать, чем было еще месяц назад", — заявил глава Каталонии в интервью eldiario.es.

Но он признал, что "на повестке дня не стоит одностороннее объявление независимости". "Сейчас на повестке дня только одно – референдум 1 октября", после чего надо "проанализировать и принять решения, исходя из этой реальности", добавил он. Отвечая на вопрос о том, что будет делать женералитет, если при голосовании 1 октября победит "да", Пучдемон ответил: "немедленных изменений не будет, но, как минимум, Европа должна перестать смотреть в сторону и думать, что это внутреннее дело испанского государства".

© Фото : МВД Испании Изъятые в Каталонии бюллетени © Фото : МВД Испании Изъятые в Каталонии бюллетени

После 2 октября



Испанские власти пока очень осторожно, но дают понять, что готовы, наконец, начать диалог, начиная со 2 октября. Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что ради решения "каталонского вопроса" Испания готова поменять правила игры и обсуждать вопрос изменения системы финансирования автономных сообществ, в том числе Каталонии, к которой Мадрид относится "как мать, а не мачеха". "Мы не слепые, мы знаем, что есть недовольство в части каталонского общества… Не существует ничего высеченного в камне", — заявил де Гиндос. Еще один высокопоставленный в Мадриде чиновник заявил, что если вопрос в том, например, чтобы сделать каталанский официальным языком в Испании наряду с кастильским, то это его не смущает.

Выжидательную позицию до 2 октября заняла главная оппозиционная партия страны — Испанская социалистическая рабочая партия, которая уже давно продвигает идею реформы конституции и превращения Испании в федерацию при расширении полномочий автономных сообществ. Соцпартия считает, что пора начать обсуждение такой реформы в парламенте, где создается комиссия, в которую войдут представители разных политических сил Испании, в том числе каталонских.