В Барселоне на время референдума запретят полеты легкомоторных самолетов

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полеты легкомоторных самолетов и вертолетов будут запрещены над Барселоной с 29 сентября по 2 октября в связи с проведением референдума о независимости Каталонии от Испании, сообщает в пятницу испанское министерство гражданской авиации.

Ограничения не коснутся работы международного аэропорта Барселоны Эль-Прат, а также деятельности экстренных служб. Кроме того, будет запрещена любая фотосъемка Барселоны с воздуха.

Движения воздушного транспорта над городом ограничивают уже не в первый раз. Как сообщает издание El Periodico, в 2016 году подобные меры предпринимались властями в преддверии футбольных матчей, ряда других спортивных и культурных мероприятий.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.