Арестованный в Греции россиянин Винник отверг обвинения в отмывании денег

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Саланиках. 29 сентября 2017

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Саланиках. 29 сентября 2017

САЛОНИКИ, 29 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, где его обвиняют в незаконной финансовой деятельности, в ходе судебного заседания отверг все обвинения.

США обвиняют гражданина РФ в отмывании 4 миллиардов долларов через электронную биржу. По просьбе американских властей Винник был задержан в Греции 25 июля. Экстрадиции Винника добивается и генеральная прокуратура России. Как следует из информации, представленной НЦБ Интерпола Греции, по решению Апелляционного суда Салоников от 19 сентября Винник помещен под арест на 40 суток с целью выдачи в Россию. Сам Винник не возражает против этого.

В пятницу совет судей в Салониках рассматривает запрос США о выдаче Винника. На слушаниях россиянин заявил, что является специалистом по сетевым системам. На вопрос судьи о том, согласен ли он с обвинениями, Винник ответил отрицательно.

Суд объявил перерыв на час для консультаций.