РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Telegram готов сократить общение с властями России и Ирана, заявил Дуров

10:1229.09.2017
01952
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram может сократить общение с властями России и Ирана, так как в этих странах ресурс регулярно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Юристы оценили вероятность приостановки деятельности Telegram в России
"Мы всегда готовы сократить все наши личные и деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага воздействия на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я показал в своем предыдущем посте о Китае, даже это не всегда поможет им. В конечном итоге свобода и неприкосновенность частной жизни будут преобладать", — пишет Дуров.

Дуров отметил, что в России и Иране у компании нет какого-либо юридического присутствия, после того, как Telegram прекратила контракт с компанией "Телеграф" из Санкт-Петербурга, которая занималась защитой мессенджера от спама. Это произошло, по словам Дурова, после того, как российские власти якобы начали угрожать ресурсу закрытием. После этого "Телеграф" распустил своих сотрудников и сменил владельца, утверждает он.

"Если вы будете принимать такие архаичные законы, ограничивающие свободу, все, чего вы добьетесь — это убийства вашей собственной экономики", — следует из сообщения Дурова. Он также пишет, что за последние несколько лет в России закрыли свои офисы по развитию такие корпорации, как Google, Oracle и Skype, и ряд небольших компаний последовал их примеру.

По словам создателя Telegram, положение дел в Иране не намного лучше, однако похоже, что ситуация развивается в правильном направлении. Несмотря на продолжающиеся споры между иранскими политиками о том, как регулировать интернет, Иран не блокирует Telegram, и в течение последних нескольких лет 40 миллионов иранцев могут без проблем общаться и получать новости из независимых источников через каналы Telegram, Instagram и WhatsApp, пишет Дуров.

Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Дуров ответил на обвинения "бывшего сотрудника Telegram"
Во вторник иранское агентство ISNA сообщило, что власти Ирана завели уголовное дело в отношении Дурова в связи с тем, что мессенджер в стране популярен среди членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также используется в целях торговли людьми, наркоторговли и для распространения детской порнографии. Дуров, в свою очередь, заявил, что удивлен этим известием. Он отметил, что мессенджер активно блокирует террористов и порнографический контент в Иране.

Дуров 27 сентября сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", который может привести к судебным процессам. К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Позиция властей

Джакарта. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Власти Индонезии разрешат доступ к Telegram
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил 28 сентября РИА Новости, что Telegram, как и другие интернет-сервисы, которые отказываются исполнять требования российского законодательства, не будут работать на территории России. Он отметил, что у властей РФ нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. "Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут", — сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован Telegram из-за отказа сотрудничать с властями.

А советник президента РФ по интернету Герман Клименко говорил журналистам в сентябре, что Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями тех или иных стран. В июне Клименко отмечал, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами, либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по словам Клименко, не потерпит на своей территории анонимных источников.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена