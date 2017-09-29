Telegram готов сократить общение с властями России и Ирана, заявил Дуров

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram может сократить общение с властями России и Ирана, так как в этих странах ресурс регулярно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что в России и Иране у компании нет какого-либо юридического присутствия, после того, как Telegram прекратила контракт с компанией "Телеграф" из Санкт-Петербурга, которая занималась защитой мессенджера от спама. Это произошло, по словам Дурова, после того, как российские власти якобы начали угрожать ресурсу закрытием. После этого "Телеграф" распустил своих сотрудников и сменил владельца, утверждает он.
"Если вы будете принимать такие архаичные законы, ограничивающие свободу, все, чего вы добьетесь — это убийства вашей собственной экономики", — следует из сообщения Дурова. Он также пишет, что за последние несколько лет в России закрыли свои офисы по развитию такие корпорации, как Google, Oracle и Skype, и ряд небольших компаний последовал их примеру.
По словам создателя Telegram, положение дел в Иране не намного лучше, однако похоже, что ситуация развивается в правильном направлении. Несмотря на продолжающиеся споры между иранскими политиками о том, как регулировать интернет, Иран не блокирует Telegram, и в течение последних нескольких лет 40 миллионов иранцев могут без проблем общаться и получать новости из независимых источников через каналы Telegram, Instagram и WhatsApp, пишет Дуров.
Дуров 27 сентября сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", который может привести к судебным процессам. К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".
Позиция властей
А советник президента РФ по интернету Герман Клименко говорил журналистам в сентябре, что Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями тех или иных стран. В июне Клименко отмечал, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами, либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по словам Клименко, не потерпит на своей территории анонимных источников.