СМИ узнали о намерении Си Цзиньпина оставить премьера на еще один срок

ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян с большой долей вероятности останется на своем посту еще на один срок после 19-го съезда Компартии в октябре, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Съезд КПК начнется в Пекине 18 октября, это самое важное и ожидаемое внутриполитическое событие этого года в Китае. Во время съезда, который проводится раз в пять лет, будет избран новый состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК.

Перед съездом в СМИ не прекращаются спекуляции на тему того, кто войдет в состав ЦК КПК на следующие пять лет. Некоторые аналитики полагают, что премьер Госсовета Ли Кэцян, который имеет докторскую степень в экономике, в ходе съезда может получить другое назначение. Однако знакомые с ситуацией источники заявляют, что председатель КНР Си Цзиньпин уверен в финансовой и экономической политике, проводимой ЦК, поэтому ее курс, вероятно, будет продолжаться при непосредственном участии Ли Кэцяна.

Источники также отмечают, что хотя премьер Госсовета и отличается от председателя КНР по темпераменту, стилю работы и политическому бэкграунду, Ли Кэцян и Си Цзиньпин привыкли работать вместе, а также к тому, как каждый из них ведет дела.