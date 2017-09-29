Мятежный полицейский возглавил список самых разыскиваемых лиц в Венесуэле

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший здания ряда ведомств в Каракасе, возглавил список самых разыскиваемых лиц в Венесуэле.

Фамилия Переса появляется первой на сайте МВД страны, где опубликованы фотографии разыскиваемых.

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей.

Всего в список разыскиваемых включено более 260 человек.