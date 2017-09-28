Встреча с Эрдоганом носила исключительно рабочий характер, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Эта встреча носила исключительно рабочий характер, позволила обстоятельно, откровенно обменяться мнениями, как по вопросам двустороннего сотрудничества в самых разных областях, так и поговорить о наших дальнейших совместных действиях в контексте урегулирования сирийского кризиса", — сказал Путин по итогам переговоров.

Путин поблагодарил Эрдогана за "деловой и очень конструктивный разговор" и "доброжелательную обстановку" для откровенного обмена мнениями. "Полагаю, что сегодняшняя встреча была очень полезна и весьма продуктивна", — отметил российский президент.