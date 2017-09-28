Теффт назвал условия, при которых США готовы снять часть санкций с России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. США будут готовы отменить часть санкций против РФ при прогрессе в Донбассе, но пока мы даже не приблизились к этой цели, заявил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая – ред.), если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций (против РФ – ред.). Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций — ред.) не было", — сообщил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.