Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча началась в резиденции Эрдогана в узком составе в 19.10 мск. Эрдоган встретил Путина у дверцы автомобиля, после чего лидеры направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул.

В настоящее время идет беседа в расширенном составе.

С российской стороны в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Росатома Алексей Лихачев, посол России в Турции Алексей Ерхов.

Турецкую делегацию представляют начальник Генштаба Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, посол в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра национальной обороны Исмаил Демир, главный советник президента Садык Арслан, замруководителя администрации президента Ибрагим Калын.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран планировали обсудить ситуацию в Сирии, результаты референдума о независимости в курдском районе Ирака, реализацию проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" и другие пункты двусторонней повестки дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что визит в Турцию имеет "абсолютно прагматические цели".

Это уже пятая встреча Путина и Эрдогана в нынешнем году. В марте и мае турецкий лидер приезжал в Россию, позже в мае главы государств провели краткие переговоры "на ногах" в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине, а в июле встретились на полях саммита G20 в Гамбурге.