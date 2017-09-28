В Каталонии изъяли 2,5 миллиона бюллетеней для голосования на референдуме

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Гражданская Гвардия изъяла в четверг 100 урн и 2,5 миллиона бюллетеней для голосования на так называемом референдуме о независимости Каталонии, который не признает испанское правительство.

Урны и бюллетени были обнаружены на складе в муниципалитете Игуалада (провинция Барселона), говорится в сообщении ведомства.

20 сентября Гражданская Гвардия уже изъяла почти 10 миллионов бюллетеней, которые подготовили каталонские власти для проведения референдума (при том, что правом голоса в Каталонии обладают 5,5 миллионов человек).

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Референдум, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.