Каталонская полиция при угрозе беспорядков не закроет участки голосования

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы заявили, что не будут препятствовать голосованию на референдуме о независимости 1 октября, если будет угроза общественному порядку.

"Мы хотим четко заявить: важно обеспечить нормальное сосуществование общества", — заявил на пресс-конференции советник (министр) внутренних дел каталонского правительства Жоакин Форн, добавив, что правоохранительные органы "не отказываются и не уклоняются от того, что сказал суд". Его заявление транслировал телеканал 24 Horas.

Накануне Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.

Форн добавил, что сотрудники каталонских правоохранительных органов (Mossos d'Esquadra) будут действовать "в соответствие с критериями соразмерности, соответствия и исходя из ситуации". "Они не могут создавать больше проблем, чем пытаются избежать", — заявил Форн.

Отвечая на вопрос о том, будут ли закрыты школы (где обычно проходят выборы), руководитель каталонских силовиков заявил, что "в настоящее время это надо решить и обсудить".

В четверг в Барселоне прошло совещание силовых структур Испании и Каталонии, на котором обсуждали координацию действий правоохранительных органов Испании и Каталонии в связи с референдумом о независимости, который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября и который не признают испанские власти. Государственный секретарь (аналог замминистра — ред.) МВД Испании Хосе Антонио Ньето заявил, что референдум 1 октября не может состояться. "Нельзя нарушать закон, и думаю, что мы все должны этого избежать", — сказал Ньето.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.