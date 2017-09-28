Референдум в Курдистане не повлиял на борьбу с ИГ*, заявили в США

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Референдум о независимости в Иракском Курдистане, который прошел 25 сентября, не повлиял на операции против группировки ИГ*, заявил представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* Райан Диллон.

"Коалиция и силы безопасности Ирака занимались борьбой с ИГ*. Операции коалиции из Эрбиля и, в частности, работа аэропорта там не были затронуты (референдумом – ред.)", — сказал Диллон на брифинге.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России.