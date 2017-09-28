"Американский идол": скончался основатель Playboy Хью Хефнер

Хью Хефнер с официанткой Bunny Girl в ночном клубе Хефнера в Чикаго. 20 июня 1961

Хью Хефнер с официанткой Bunny Girl в ночном клубе Хефнера в Чикаго. 20 июня 1961

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Калифорнии в возрасте 91 года ушел из жизни медиамагнат, основатель журнала Playboy Хью Хефнер.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

"Американский идол и основатель Playboy Хью М. Хефнер сегодня ушел из жизни. Ему был 91 год", — такое сообщение появилось в Twitter издания.

На сайте Playboy Enterprises говорится, что Хефнер скончался "в силу естественных причин" в личном особняке в окружении родных и близких. Сотрудничавшая с ним актриса Памела Андерсон сообщила, что в последние месяцы он страдал от болей в спине и передвигался с большим трудом.

Смерть Хефнера подтвердил его сын Купер. Он отметил, что его отец прожил "исключительную и эффектную жизнь" первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.

По данным таблоида Metro, Хефнера похоронят рядом с голливудской актрисой и первой "девушкой месяца" Playboy Мэрилин Монро. Место у ее могилы магнат приобрел еще в 1992 году.

Жизнь главного "Плейбоя"

Хефнер родился в 1926 году в Чикаго в консервативной протестантской семье. После школы был призван в армию, участвовал во Второй мировой войне, редактировал боевой листок.

После этого поступил на психологический факультет Университета Иллинойса, где проучился два с половиной года и получил степень бакалавра. Рисовал карикатуры для студенческой газеты и подрабатывал редактором журнала Shaft, где вел постоянную рубрику "Студентка месяца".

В 1952 году начал искать средства для открытия собственного журнала. Спустя некоторое время ему удалось оплатить тираж, и в декабре 1953-го первый Playboy с Мерилин Монро на обложке увидел свет.

К концу 50-х тираж журнала увеличился с 70 тысяч до миллиона экземпляров. На фоне растущих прибылей Хефнер провел джазовый фестиваль Playboy, а позже открыл телешоу "Пентхаус Playboy", для которого приобрел знаменитый особняк в Калифорнии.

На пике успеха

К 1971 году тираж журнала вырос до семи миллионов экземпляров. В активах компании Хефнера числились книгоиздательство, модельное агентство, звукозаписывающая компания и киностудия.

В 80-е студия Playboy сняла более сотни эротических фильмов, был поставлен на поток выпуск шоу с моделями, сотрудничающими с журналом.

В 1998 Хефнер попал в зал славы американского общества редакторов, спустя четыре года он получил приз Генри Джонсона Фишера, который считается высшей наградой у американских издателей.

В 2015 году стало известно, что легендарный журнал меняет редакционную политику: теперь на его страницах не будут публиковать фото совершенно обнаженных женщин. Таким образом издатели надеялись понизить возрастной рейтинг Playboy и сделать его доступным для массовой аудитории.

Трижды женат

Хефнер трижды был в браке и воспитывал четырех детей. Последней супругой магната стала модель Кристал Харрис, объявленная "девушкой месяца" в декабре 2009 года.

СМИ сообщили, что 31-летняя жена издателя накануне его смерти каждые два часа размещала у себя в Facebook развлекательные материалы. Пользователи соцсетей предположили, что женщина просто не знала о тяжелом состоянии супруга.

Позднее стало известно, что Хефнер не включил Харрис в завещание, потому она, скорее всего, не получит доли в наследстве медиамагната. По данным US Magazine, состояние Хефнера, оцениваемое в 43 миллиона долларов, перейдет его детям, киношколе университета Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.