Россия призвала ОБСЕ дать оценку новому украинскому закону об образовании

ВЕНА, 28 сен — РИА Новости. Россия призывает профильные институты ОБСЕ дать принципиальную оценку украинскому закону об образовании, которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в стране. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг на заседании постоянного совета организации.
В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.
Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.