Путин и Эрдоган обсудят результаты референдума в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят результаты референдума о независимости в автономии Иракский Курдистан, говорится в материалах к встрече лидеров.

"Возможно, будут обсуждаться и результаты референдума о независимости, состоявшегося 25 сентября в Курдском автономном районе Ирака", — говорится в материалах.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.