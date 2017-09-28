В российском МИД раскритиковали новый украинский закон об образовании

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый украинский закон об образовании нарушает международные обязательства Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинский закон об образовании, еще раз напомню, он был подписан президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", — сказала она на брифинге в Москве.

По ее словам, Москва призывает правительства всех стран принять меры с целью отмены этого украинского закона и надеется, что соответствующую оценку дадут международные структуры.

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в сфере образования, вступил в силу на Украине в четверг. В соответствии с ним, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Документ уже вызвал критику со стороны ряда стран-соседей Украины. Киев, однако, заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.