В российском МИД раскритиковали новый украинский закон об образовании

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый украинский закон об образовании нарушает международные обязательства Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинский закон об образовании, еще раз напомню, он был подписан президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", — сказала она на брифинге в Москве.
По ее словам, Москва призывает правительства всех стран принять меры с целью отмены этого украинского закона и надеется, что соответствующую оценку дадут международные структуры.
Документ уже вызвал критику со стороны ряда стран-соседей Украины. Киев, однако, заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.