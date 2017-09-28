Суд в Египте приговорил лидера "Братьев-мусульман"* к пожизненному сроку

КАИР, 28 сен — РИА Новости. Уголовный суд Египта в четверг приговорил духовного лидера запрещенной в этой стране группировки "Братья-мусульмане"* Мухаммеда Бадиа к пожизненному заключению по делу о насилии в провинции Бени-Суэйф в 2013 году, сообщило египетское телевидение.
Речь идет об акциях протеста в августе 2013 года после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Тогда участники переросшего в беспорядки протеста сожгли полицейский участок, административное здание и школу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.