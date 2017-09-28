МИД Турции призвал граждан страны покинуть Иракский Курдистан

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. МИД Турции призвал граждан страны покинуть территорию Курдской автономии Ирака до прекращения авиасообщения с ней в пятницу, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в четверг.

Накануне генконсульство Турции в Эрбиле заявило, что турецкие авиакомпании прекращают с пятницы выполнять авиарейсы в аэропорты Иракского Курдистана. Ранее Управление гражданской авиации Ирака (CAA) сообщило, что авиавласти с 18.00 по местному времени (совпадает с мск) 29 сентября прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона.

"Считаем полезным для наших граждан, которые не имеют крайней нужды оставаться в Северном Ираке, покинуть его территорию до прекращения авиасообщения с ним 29 сентября в 18.00", — говорится в документе.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.