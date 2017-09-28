Барнье: ЕС и Британия пока не договорились о юрисдикции европейского суда

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европейский союз и Великобритания по-прежнему не могут договориться о юрисдикции Суда ЕС для обеспечения прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, после Brexit, а также о правах на воссоединение семей и подробностях упрощения административных процедур в Великобритании для граждан ЕС, заявил главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье.

"Великобритания согласилась напрямую задействовать соглашение о выходе. Это очень важно, это дает нашим гражданам заверения в том, что они смогут отстаивать свои права, прописанные в соглашении о выходе, в судах Великобритании", — сказал Барнье журналистам после очередного раунда переговоров о Brexit.

Он сообщил, что стороны "договорились гарантировать этим гражданам, что Великобритания будет применять соответствующие законодательству ЕС нормы после Brexit".

"Но нам не удалось договориться о том, что Суд ЕС должен играть важную роль в обеспечении этого соответствия. Это обязательный принцип для ЕС", — заявил переговорщик.

По его словам, остаются и другие нерешенные вопросы, в частности, по вопросу воссоединения семей. "Мы хотим, чтобы существующие права продолжали действовать для соответствующих граждан", — сказал Барнье.

Остается обсудить и социальное обеспечение проживающих за границей и упрощение административных процедур. "Великобритания заявила о своем намерении учредить ускоренные процедуры, мы ждем подробностей", — заявил переговорщик.