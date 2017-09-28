Барнье: ЕС и Британия пока не договорились о юрисдикции европейского суда

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европейский союз и Великобритания по-прежнему не могут договориться о юрисдикции Суда ЕС для обеспечения прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, после Brexit, а также о правах на воссоединение семей и подробностях упрощения административных процедур в Великобритании для граждан ЕС, заявил главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье.
Он сообщил, что стороны "договорились гарантировать этим гражданам, что Великобритания будет применять соответствующие законодательству ЕС нормы после Brexit".
"Но нам не удалось договориться о том, что Суд ЕС должен играть важную роль в обеспечении этого соответствия. Это обязательный принцип для ЕС", — заявил переговорщик.
Остается обсудить и социальное обеспечение проживающих за границей и упрощение административных процедур. "Великобритания заявила о своем намерении учредить ускоренные процедуры, мы ждем подробностей", — заявил переговорщик.