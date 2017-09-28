СМИ гадают, кто станет наследником основателя Playboy Хью Хефнера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. После кончины основателя журнала Playboy Хью Хефнера звезды и соратники миллионера выражают соболезнования, а СМИ интересует вопрос разделения наследства миллионера.
Издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Сегодня его вспоминают как "икону Америки" и "революционера", который превратил Playboy в одним из самых узнаваемых мировых брэндов в истории.
Кому достанется наследство
Западные СМИ пишут о том, что же может произойти с состоянием миллионера. К моменту его кончины оно оценивается порталом Celebrity Net Worth в 50 миллионов долларов. Его ежемесячный доход составлял более 290 тысяч долларов, из которых только 116 тысяч – доход от издания журнала Playboy.
Издание Metro сообщает, что в особняк после кончины Хефнера теперь может въехать его новый владелец. Отмечается, что дом находится в плохом состоянии, ему требуется отделка и реставрация.
Жену могут обделить
Издание Metro пишет о том, что огромное состояние владельца журнала Playboy, может не достаться его последней третьей жене Кристал Харрис.
Знаменитости вспоминают Хефнера
Многие известные личности выразили свою грусть по поводу кончины известного издателя.
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, фотосессия которой была опубликована в журнале, написала в Twitter, что быть частью команды Playboy — большая честь для нее. "Нам будет тебя очень не хватать", — отметила Кардашьян.
"Спасибо за то, что ты был революционером и зато, что изменил жизни стольких людей, особенно мою. Надеюсь, ты мной гордишься", — написала в Twitter американская актриса и фотомодель Дженнифер Маккарти, приложив к посту обложку Playboy со своей фотографией.
Американский сценарист и продюсер Норман Лир заявил, что из жизни ушел "настоящий исследователь, мужчина, у которого было острое чувство будущего".
Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Основатель всемирно известного журнала опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.
Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел тиражом 51 тысяча экземпляров в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.