СМИ гадают, кто станет наследником основателя Playboy Хью Хефнера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. После кончины основателя журнала Playboy Хью Хефнера звезды и соратники миллионера выражают соболезнования, а СМИ интересует вопрос разделения наследства миллионера.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в четверг в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.

Издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Сегодня его вспоминают как "икону Америки" и "революционера", который превратил Playboy в одним из самых узнаваемых мировых брэндов в истории.

© AP Photo / Jim Cooper Хью Хефнер с девушками в Friars Club в Нью-Йорке, 29 сентября 2001 © AP Photo / Jim Cooper Хью Хефнер с девушками в Friars Club в Нью-Йорке, 29 сентября 2001

Кому достанется наследство

Западные СМИ пишут о том, что же может произойти с состоянием миллионера. К моменту его кончины оно оценивается порталом Celebrity Net Worth в 50 миллионов долларов. Его ежемесячный доход составлял более 290 тысяч долларов, из которых только 116 тысяч – доход от издания журнала Playboy.

По информации сайта Celebrity Net Worth, Хефнер владел 35% бренда Playboy и 100% журнала. Как пишет сайт, знаменитый особняк Хефнера в прошлом году был продан более чем за 100 миллионов долларов соседу основателя Playboy Дарену Метропулосу. Сам Хефнер продолжал жить в особняке, но платил за него арендную плату, а также оплачивал вечеринки.

Издание Metro сообщает, что в особняк после кончины Хефнера теперь может въехать его новый владелец. Отмечается, что дом находится в плохом состоянии, ему требуется отделка и реставрация.

Жену могут обделить

Издание Metro пишет о том, что огромное состояние владельца журнала Playboy, может не достаться его последней третьей жене Кристал Харрис.

© AP Photo Хью Хефнер просматривает пробные листы для своего журнала Playboy в Чикаго. 20 июня 1961 © AP Photo Хью Хефнер просматривает пробные листы для своего журнала Playboy в Чикаго. 20 июня 1961

Знаменитости вспоминают Хефнера

Издания US Magazine в 2013 году сообщало, что Хефнер заключил брачный договор со своей третьей женой Харрис и не включил ее в свое предварительное завещание. По данным издания, состояние Хефнера, оцениваемое в тот период в 43 миллиона долларов, предназначалось для его детей, киношколы университета Южной Калифорнии и благотворительных организаций. Всего у Хефнера четверо детей от двух предыдущих браков.

Многие известные личности выразили свою грусть по поводу кончины известного издателя.

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, фотосессия которой была опубликована в журнале, написала в Twitter, что быть частью команды Playboy — большая честь для нее. "Нам будет тебя очень не хватать", — отметила Кардашьян.

"Спасибо за то, что ты был революционером и зато, что изменил жизни стольких людей, особенно мою. Надеюсь, ты мной гордишься", — написала в Twitter американская актриса и фотомодель Дженнифер Маккарти, приложив к посту обложку Playboy со своей фотографией.

Американский общественный деятель и правозащитник Джесси Джексон-старший вспомнил Хефнера как "сторонника движения за гражданские права".

Американский сценарист и продюсер Норман Лир заявил, что из жизни ушел "настоящий исследователь, мужчина, у которого было острое чувство будущего".

Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Основатель всемирно известного журнала опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел тиражом 51 тысяча экземпляров в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.