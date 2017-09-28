Багдад запретил иракским туроператорам работать с Курдистаном

БАГДАД, 28 сен — РИА Новости. Управление по туризму Ирака объявило о прекращении всех туристических поездок в Иракский Курдистан после проведенного в регионе референдума о независимости.

В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы.

"Туристические фирмы в Багдаде, южных и центральных провинциях отменили все туристические поездки в города Иракского Курдистана после референдума об отделении", — говорится в заявлении главы управления Махмуда аз-Зубейди. По его словам, туристы "опасаются" ехать в регион.

Аз-Зубейди оценил туризм как вторую по объему статью доходов автономного региона, приносящую около двух миллионов долларов ежемесячно.

"В ближайшие дни все иностранные турфирмы и авиакомпании отменят поездки в регион. Это равнозначно изоляции региона, он не сможет принять столько же туристов, как до референдума", — заявил аз-Зубейди.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.