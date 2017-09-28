Власти Каталонии нарушают законы и права граждан, считает депутат

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Власти Каталонии, настаивая на проведении референдума 1 октября, нарушают законы не только Испании, но и самой Каталонии, считает депутат каталонского парламента от центристской партии "Граждане" Сония Сьерра.
Сония Сьерра, депутат от партии "Граждане" (25 мест в каталонском парламенте) называет действия властей автономного сообщества "ударом по демократии". "То, что делают сепаратисты, — это удар по демократии и попрание прав каталонцев. Правительство (Карлеса) Пучдемона и (Ориоля) Жункераса пытаются уничтожить конституцию, Статут об автономии Каталонии и нормы парламента автономии", — сказала политик РИА Новости.
Депутат напомнила, что из-за особенностей избирательной системы коалиция "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства" на выборах 2015 года получили абсолютное большинство мест в парламенте, при этом за них проголосовали менее половины избирателей.
Депутат считает, что действия правительства Испании, судов и прокуратуры в данной ситуации оправданы. "Столь серьезное попрание прав каталонцев нельзя остановить полумерами. Или вы на стороне демократии, или на стороне тех, кто хочет порвать с Испанией и вывести нас из ЕС", — сказала Сьерра. Она также обратила внимание, что мэры и депутаты муниципалитетов, которые отказались поддержать голосование 1 октября, подвергаются жесткой критике со стороны властей автономного сообщества, при этом "страдают не только сами политики и чиновники, но и члены их семей и даже дети".
"Наш политический проект не оставляет никого за бортом, в отличие от проекта сепаратистов. Мы хотим обсуждать реальные проблемы с гражданами – улучшать финансирование государственных услуг, бороться с коррупцией, проводить социальные реформы, которые необходимы гражданам", — говорит депутат.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.