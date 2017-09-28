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Власти Каталонии нарушают законы и права граждан, считает депутат

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (95)
12:0928.09.2017
(обновлено: 12:11 28.09.2017)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 28 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Власти Каталонии, настаивая на проведении референдума 1 октября, нарушают законы не только Испании, но и самой Каталонии, считает депутат каталонского парламента от центристской партии "Граждане" Сония Сьерра.

Многотысячный митинг перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
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6 сентября парламент Каталонии принял "закон о референдуме" — за него проголосовали лишь партии, поддерживающие идею независимости, – коалиция "Вместе за да" и крайне левая "Кандидатура народного единства", имеющие в законодательном органе абсолютное большинство (71 мандат из 135). Депутаты от других партий покинули зал заседания в знак протеста. На следующий день парламентское большинство приняло "закон о переходном периоде". Правительство Испании обратилось с исками в Конституционный суд, который принял их к рассмотрению, что означает автоматическую приостановку действия документов. Однако каталонские власти отказываются подчиняться решению КС и собираются проводить голосование 1 октября.

Сония Сьерра, депутат от партии "Граждане" (25 мест в каталонском парламенте) называет действия властей автономного сообщества "ударом по демократии". "То, что делают сепаратисты, — это удар по демократии и попрание прав каталонцев. Правительство (Карлеса) Пучдемона и (Ориоля) Жункераса пытаются уничтожить конституцию, Статут об автономии Каталонии и нормы парламента автономии", — сказала политик РИА Новости.

Депутат напомнила, что из-за особенностей избирательной системы коалиция "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства" на выборах 2015 года получили абсолютное большинство мест в парламенте, при этом за них проголосовали менее половины избирателей.

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне
© REUTERS / Albert Gea
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"Сепаратисты не только нападают на остальных испанцев, но и на большинство каталонцев, которые за них не голосовали. Из-за несправедливого закона о выборах сепаратистские партии получили большинство мест в парламенте. Эти партии хотят "подделать" реальную волю всех каталонцев, но еще раз – у них меньше голосов избирателей, чем у остальной оппозиции", — сказала Сьерра, напомнив, что наибольшее число голосов на выборах 2015 года получили партии, которые выступают за сохранение Каталонии в составе Испании.

Депутат считает, что действия правительства Испании, судов и прокуратуры в данной ситуации оправданы. "Столь серьезное попрание прав каталонцев нельзя остановить полумерами. Или вы на стороне демократии, или на стороне тех, кто хочет порвать с Испанией и вывести нас из ЕС", — сказала Сьерра. Она также обратила внимание, что мэры и депутаты муниципалитетов, которые отказались поддержать голосование 1 октября, подвергаются жесткой критике со стороны властей автономного сообщества, при этом "страдают не только сами политики и чиновники, но и члены их семей и даже дети".

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Мария Калахорра
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Представитель центристской партии считает, что для решения "каталонской проблемы" в первую очередь "необходимо остановить удар по демократии", а затем "восстановить разрушенные мосты, представив альтернативный проект" решения.

"Наш политический проект не оставляет никого за бортом, в отличие от проекта сепаратистов. Мы хотим обсуждать реальные проблемы с гражданами – улучшать финансирование государственных услуг, бороться с коррупцией, проводить социальные реформы, которые необходимы гражданам", — говорит депутат.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Обстановка в Каталонии обострилась, после того как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

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