Под Винницей началось разминирование территории в районе ЧП

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (60)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Специалисты приступают к разминированию пятикилометровой зоны в районе пожара и детонации боеприпасов на складе в Винницкой области, взрывы почти прекратились, сообщил в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились. В общем, ситуация под контролем: продолжается воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать пятикилометровую зону, люди возвращаются в дальние села", — написал премьер на своей странице в Facebook

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.

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Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, позже сократили его уже до 12 километров. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. На утро четверга наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.