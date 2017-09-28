Премьер Японии назвал причину роспуска парламента

ТОКИО, 28 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск в четверг нижней палаты парламента страны для проведения досрочных выборов 22 октября ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР.

"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", — заявил Абэ в эфире телеканала NHK . По его словам, эти выборы должны "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.

Премьер выступил сразу после объявления о роспуске нижней палаты парламента Японии для проведения новых выборов. Срок полномочий депутатов истек бы только в декабре будущего года.

Оппозиция критиковала Абэ за этот шаг, обвиняя его в попытке использовать роспуск Палаты представителей и выборы, чтобы прекратить неудобные для него разбирательства. В частности, они касаются возможной причастности Абэ к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн".

Японское правительство неоднократно выражало обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР, во время которых баллистические ракеты Пхеньяна неоднократно перелетали через территорию Японии.