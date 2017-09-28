Самолет МЧС смог доставить гуманитарную помощь Мексике, несмотря на ураган

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи, прибывший в среду в Мексику, попал в ураган в Карибском море, однако выполнил поставленную задачу, сообщил РИА Новости по телефону из Акапулько заместитель департамента международной деятельность МЧС Игорь Веселков.

Ранее лайнер совершил посадку в аэропорту мексиканского Акапулько. Пресс-служба МЧС сообщала, что всего в Мексику, пострадавшую от сильного землетрясения, отправлено порядка 35 тонн груза.

"Мы летели с несколькими посадками — в Исландии, Канаде, Доминиканской республике, по пути попали в ураган, пришлось его огибать, но зацепили его хвост, и помотало нас прилично", — рассказал Веселков.

По его словам, груз содержит палатки и продукты питания. "Это мясные и рыбные консервы, детское консервированное питание. Мексиканская сторона нас проинформировала, что палатки будут отправлены для размещения пострадавших в Мехико, а продукты питания будут распределять по всем окрестным штатам", — добавил представитель МЧС.

Он отметил, что пока речи о втором самолете с помощью не идет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним данным, погибли 337 человек.

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