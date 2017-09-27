Володин призвал к повышению ответственности собственников авиакомпаний

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" призвал найти оптимальное решение, которое бы позволило повысить ответственность собственников авиакомпаний.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально сообщила, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о хищении денег пассажиров "ВИМ-Авиа".

Владельцем авиакомпании "ВИМ-Авиа" является Рашид Мурсекаев. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил в среду, что собственник "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет в России.

"Одна из тем, которой сегодня занимается комитет по госстроительству и законодательству и комитет по финрынку, — это вопрос субсидиарной ответственности владельцев компаний, когда они собирают деньги с вкладчиков банков, когда средства собирают у дольщиков. В данном случае граждане покупают дорогостоящие авиабилеты, а потом так получаются, что по обязательствам несут только в той части, которая зафиксирована в уставном капитале компании", — сказал Володин.

Он отметил, что эта тема сегодня находится на контроле ГД, она занимаемся ей вместе с Советом Федерации.

"Нам важно найти решение оптимальное, потому что это позволит повысить ответственность собственников в таких случаях", — сказал он.

Володин рассчитывает, что Минтранс и Росавиация поддержат решения, которые помогут не допустить повторения ситуации, в которую попала "ВИМ-Авиа".