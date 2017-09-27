Москва ответит на ограничения Вашингтона по Договору об открытом небе

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Россия готовит ответные меры на ограничения США по Договору об открытому небу, у Москвы есть встречные претензии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Прежде чем мы будем что-то объявлять, на эту тему мы должны будем ситуацию проанализировать, с участием наших военных, прийти к квалифицированному заключению, что и как, и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам", — пояснил дипломат.
По его словам, обвинения Вашингтона не новы.
"То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора", — добавил Рябков.
Аляска и Гавайи как ответ на Калининград
Представитель Госдепартамента подтвердил РИА Новости, что власти США раздумывают над ответными мерами на предполагаемое несоблюдение Россией соглашения. При этом американский чиновник не пояснил, в чем именно будут заключаться новые ограничения.
Российские власти назвали претензии США необоснованными. В Кремле призвали Белый дом выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
Военный эксперт МГИМО Владимир Коровин предположил, что американцы ищут предлог для того, чтобы скрыть от российских наблюдателей свою военную деятельность на Аляске и Гавайях. По его словам, властям США есть что скрывать.
Взаимный контроль
Соглашение, которое подразумевает облеты территорий различных государств с целью контроля военной деятельности, было принято в 1992 году.
Тогда документ подписали 23 государства-члены ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в 2001 году. К 2017 году к соглашению присоединились 34 страны.
Последний на данный момент наблюдательный полет над США российский Ту-154 провел 9 августа 2017 года.