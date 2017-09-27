Москва ответит на ограничения Вашингтона по Договору об открытом небе

Возможное ограничение для России на наблюдательные полеты над США (15)

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Россия готовит ответные меры на ограничения США по Договору об открытому небу, у Москвы есть встречные претензии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Прежде чем мы будем что-то объявлять, на эту тему мы должны будем ситуацию проанализировать, с участием наших военных, прийти к квалифицированному заключению, что и как, и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам", — пояснил дипломат.

По его словам, обвинения Вашингтона не новы.

"То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора", — добавил Рябков.

Аляска и Гавайи как ответ на Калининград

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией США. По данным источников издания, Вашингтон собирается зеркально ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом", "закрыв" небо для наблюдателей на Аляске и Гавайях.

Представитель Госдепартамента подтвердил РИА Новости, что власти США раздумывают над ответными мерами на предполагаемое несоблюдение Россией соглашения. При этом американский чиновник не пояснил, в чем именно будут заключаться новые ограничения.

Российские власти назвали претензии США необоснованными. В Кремле призвали Белый дом выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Военный эксперт МГИМО Владимир Коровин предположил, что американцы ищут предлог для того, чтобы скрыть от российских наблюдателей свою военную деятельность на Аляске и Гавайях. По его словам, властям США есть что скрывать.

Взаимный контроль

Соглашение, которое подразумевает облеты территорий различных государств с целью контроля военной деятельности, было принято в 1992 году.

Тогда документ подписали 23 государства-члены ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в 2001 году. К 2017 году к соглашению присоединились 34 страны.

Последний на данный момент наблюдательный полет над США российский Ту-154 провел 9 августа 2017 года.