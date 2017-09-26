МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американцы ищут предлог для того, чтобы закрыть от российских наблюдателей свою военную деятельность на Аляске и Гавайях, заявил РИА Новости эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин.

Как сообщило ранее издание Wall Street Journal , американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". Как пишет издание, в рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

"Это все поиски предлогов. Американцы подобным образом хотят ряд своих двуличных действий от нас скрыть. Есть же вещи, которые со спутников нельзя точно снять, а самолеты имеют гораздо больше возможностей", – сказал Коровин.

По его мнению, американцам есть что скрывать: на Аляске находится база противоракетной обороны и станция HAARP (программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая имеет отношение к климатическому оружию. На Гавайях находится полигон, где проводятся испытания систем противоракетной обороны.

"Договор по открытому небу имеет давнюю историю. Лет 25 назад вообще никто не сомневался, что он больше выгоден американцам. А в сегодняшней ситуации они понимают, что есть ряд вопросов, которые им бы хотелось, как говорится, предподзакрыть", — добавил эксперт. При этом он отметил, что в договоре прописаны механизмы проведения наблюдений, поэтому обвинения США в адрес российских военных в части закрытия Калининградской области неубедительны.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.