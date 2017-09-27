В Турции считают, что блокада Курдистана нанесет ущерб торговле с Ираком

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Экономическая блокада иракского Курдистана нанесет ущерб взаимной торговле Анкары и Багдада, поэтому такое решение требует взвешенного подхода, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Ирак для нас является важным партнером, у нас большой торговый оборот – 8 миллиардов долларов. Вся торговля осуществляется через Северный Ирак. Поэтому когда кто-то говорит, что нам нужно сделать в ответ на проведенный референдум, это неправильно, так как данный вопрос касается только нас. Пока никакого решения о закрытии границы или других санкциях нет, к этому надо подходить очень осторожно", — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре.

Он добавил, что закрытие границы с Ираком осложнит торговлю с Багдадом, грузы придется доставлять через Иран.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил курдской автономии Ирака закрытием границы и прекращением транзита нефти.