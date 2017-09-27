ЭРБИЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Транспортные власти Иракского Курдистана рассчитывают на прямой диалог с Багдадом, чтобы решить вопрос с требованием закрыть местные аэропорты для международных рейсов, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра транспорта региона Мавлюд Бавамурад.

Ранее в среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы. Ранее правительство Ирака потребовало от правительства автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

"Наш первый выбор и то, к чему мы прибегнем сначала, — это прямой и ясный диалог, чтобы узнать, что они подразумевают под этим решением подчинить себе аэропорты", — сказал Бавамурад.

Он отметил, что считает решения Багдада по аэропортам политически мотивированными и рассчитывает, что они не воплотятся в жизнь. Министр подчеркнул, что пока движение самолетов происходит в обычном режиме, так же как и работа пограничных переходов в Курдистане.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.