ИГ* вслед за "Талибан"* взяло ответственность за атаку на аэропорт в Кабуле

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* вслед за радикальным движением "Талибан"* взяла ответственность за обстрел аэропорта в столице Афганистана, где с визитом находились генсек НАТО и глава Пентагона, передает телеканал Tolo News.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал. Ранее телеканал сообщил , что талибы целью своей атаки назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Нападение произошло в районе 11.15 по местному времени (09.45 мск) после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли глава Пентагона Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако в этот момент высокопоставленные лица находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

В то же время местные СМИ сообщили о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

*Террористическая организация, запрещенная в России