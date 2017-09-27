МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает телеканал Tolo News.
Произошло это после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В то же время телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.
*Террористическая организация, запрещенная в России.