МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает телеканал Tolo News.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал.

Произошло это после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

*Террористическая организация, запрещенная в России.