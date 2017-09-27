В Азербайджане в ДТП погибли семь человек

БАКУ, 27 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Семь человек погибли в ДТП на севере Азербайджана, трое получили травмы, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики.

"ДТП в Исмаиллинском районе произошло в результате столкновения автомобилей марок Toyota и Opel. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров, которые находились в автомобиле "Opel". Три человека, находившихся во втором автомобиле, получили различные травмы", — сообщает МЧС.

Спасатели МЧС извлекли из автомобилей пострадавших и тела погибших.