Трамп доволен разрешением в Саудовской Аравии водить машину женщинам

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал "позитивным шагом" разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

"Это позитивный шаг в направлении продвижения прав и возможностей для женщин в Саудовской Аравии. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию в ее усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ", — заявила Сандерс.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщило МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.