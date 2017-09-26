В Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам водить

ДУБАЙ, 26 сен — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщило МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

"Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве", — говорится в сообщении МИД.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах, однако, в последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.