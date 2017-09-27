Дуров прокомментировал заведенное против него в Иране уголовное дело

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения о заведении против него уголовного дела в Иране. По его словам, причина кроется не в использовании мессенджера преступниками.
По его словам, в Иране ежедневно блокируется более тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим содержанием.
Претензии Ирана
Власти Ирана объяснили открытие уголовного дела против создателя Telegram популярностью мессенджера среди террористов.
По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, ресурсом активно пользуются боевики "Исламского государства"* и другие преступники.
"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ*, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — заявил прокурор.
Канал для связи террористов
Это не первый случай, когда Telegram оказывался в центре скандала. В конце июня ФСБ заявила, что мессенджер использовался организаторами взрыва в петербургском метро при планировании теракта.
В ведомстве добавили, что террористы в России используют Telegram для связи с зарубежными кураторами, так как в мессенджере можно создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что сервис популярен среди террористов в Средней Азии.
В середине июля "из-за нежелательного контента" мессенджер временно заблокировали в Индонезии.
Конфликт с Роскомнадзором
В июне о возможной блокировке мессенджера в России заявил Роскомнадзор. Глава ведомства пояснил, что руководству Telegram по закону необходимо предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.
Дуров в ответ заявил, что блокировка Telegram невыгодна для страны, так как другие популярные сервисы — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он добавил, что у владельцев мессенджеров нет ключей для расшифровки данных, поскольку они находятся только на устройствах пользователей.
Однако впоследствии создатель Telegram согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.